Эксперт рассказал, можно ли по жестикуляции ребенка определить его характер

Ученые из Университета Сент-Эндрюс выяснили, что дети от одного до двух лет используют те же жесты, что и шимпанзе. А можно ли определить по жестам будущий характер ребенка? На этот вопрос «Вечерней Москве» ответила руководитель реабилитационной службы детского дома № 19, детский психолог Мария Капилина.

Эксперт уверенно отвечает, что определить по жестам малыша его будущий характер нельзя.

— Например, если ребенок прихрамывает или ходит на цыпочках, то выводы можно делать не о будущем характере ребенка, а о состоянии его здоровья. По жестам, которыми ребенок сопровождает свои эмоциональные реакции, его будущий характер не определишь, — отмечает Мария Капилина.

По ее словам, узнать, каким будет ребенок в будущем, очень сложно — не только по языку жестов, но и в целом. Однако жесты все-таки могут кое-что сказать о малыше.

— По языку жестов можно определить, какую мысль пытается выразить ребенок, а также уровень развития его мелкой и крупной моторики, что всегда интересно его родителям. Однако говорить что-то большее, делать какие-то прогнозы, опираясь только на эти данные, не получится, — подчеркнула детский психолог.

В то же время эксперт обращает внимание, что в науке существует характерология — учение, исследующее характер человека и процессы его сформирования. Однако характерология не является ортодоксальной, а потому воспринимать ее полностью всерьез Мария Капилина не советует.

— Пожалуй, смысл здесь может быть такой: родителям не стоит принимать всерьез тех людей, которые берутся предсказывать, каким же станет их ребенок в будущем, по его эмоциональным и моторным реакциям в настоящий момент. Наверное, это бессмысленно, — подытожила специалист.

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