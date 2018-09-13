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Новый детский сад на 350 мест откроется в Самаре в октябре
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Новый детский сад на 350 мест откроется в Самаре в октябре 

ТРК Губерния 29 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Дошкольное образовательное учреждение примет детей из Красноглинского района. Введение в эксплуатацию нового детского сада запланировано на первую половину октября. По словам заведующей, садик просто необходим: «Много детей в возрасте от двух до четырех лет. Новое здание большое, красивое, яркое, будет оснащено современным оборудованием. Хочется скорее открыться и начать работать». Образовательное учреждение рассчитано на 350 детей. Уже сейчас сформировано семь групп по 25 человек. На базе нового детского сада планируется открыть и ясли.
Фото: администрация г. о. Самара
В администрации города уточнили: «Этот детский сад комбинированного вида. В нем комфортно себя будут чувствовать и слабовидящие, и маломобильные ребята, и дети-колясочники». Подготовку дошкольного образовательного учреждения к открытию оценила Елена Лапушкина. Глава города провела на территории сада выездное совещание. По ее словам, серьезных нареканий не возникло, однако открытыми остались вопросы по комплектации оборудованием. «Перед вводом в эксплуатацию, конечно, необходимо завершить поставку и монтаж мебели, оснащение кухни и медицинских кабинетов», — подытожила Елена Лапушкина.
Фото: администрация г. о. Самара
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