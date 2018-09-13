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Женщина родила пятерых детей, шокировав мужа и врачей
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Женщина родила пятерых детей, шокировав мужа и врачей 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Врачи были уверены, что женщина ждет тройню.
В Южно-Африканской Республике будущая мама всю беременность была уверена, что вынашивает тройню. Именно такое количество детей определял врач на УЗИ. Но во время родов Нолутандо Бутелези родила пятерых малышей. Во время кесарева сечения врач извлек троих детей и удивился, увидев головку четвертого, а потом и пятого ребенка. В итоге на свет появились две девочки и три мальчика.
Я готовился к отделению плаценты, когда заметил, что там есть еще нечто, напоминающее головку, и достал четвертого малыша. Мы с коллегами начали шутить, не стоит ли поискать еще ребенка, как он вдруг действительно там оказался,
— рассказал акушер Монг Пито порталу TimesLIVE.
И если сама роженица отнеслась к неожиданному пополнению спокойно, новоиспеченный отец, который также присутствовал на родах, был шокирован случившимся. По словам медиков, Джо Бутелези от неожиданного увеличения количества детей чуть не потерял сознание. Врачам пришлось оказывать ему первую помощь. К слову, у мужчины есть уже двое детей от первого брака.
Новорожденных малышей назвали Силиндиле, Сиянда, Сибале, Симесиле и Синдисиве.
Фото: Facebook
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