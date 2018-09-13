Нужно подписаться: топ-10 самых красивых детей планеты!

Журнал L’officiel составил рейтинг самых красивых детей планеты! Он основан на количестве подписчиков в Instagram, частоте упоминаний в СМИ и поисковых системах, количестве съёмок, обложек и рекламных контрактов. И в рейтинге множество детей из России!

Яна Рудковская (43), основатель агентства Top Mini Stars Models, поделилась с PEOPLETALK эксклюзивным комментарием: «Я развиваю международный проект Top mini stars models и не могу не радоваться, что так много наших детей попало в этот рейтинг! Причем абсолютно заслуженно. В нем и Кристина Пименова (на первом месте, помните, в 2014-м ее назвали самой красивой девочкой в мире), и Анна Павага (на втором), и Настя Князева (на пятом месте). Стоит отметить и Сусанну Молчанову, ее ждет несколько крупных контрактов, например, с Balmain. Да у всех девочек из рейтинга уже блистательные карьеры, но самое главное: они вдохновляют других детей и их родителей.

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Мне, конечно, неловко об этом говорить, но в топе всего один мальчик — и это мой сын. А с другой стороны, я рада, что он стал примером для других. Это большой успех и гордость для нас».

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/nuzhno-podpisatsya-top-10-samyh-krasivyh-detej-planety/