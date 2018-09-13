Во Владикавказе открылся центр для детей-аутистов

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 сентября. / ТАСС /. Детский центр дневного пребывания «Ангел» для детей с расстройством аутистического спектра открылся во Владикавказе, сообщила в четверг пресс-служба администрации города.

"Помимо базовой, стандартной программы, с детьми будут работать психолог, логопед, преподаватель осетинского и английского языков, преподаватель актерского мастерства. Для освоения программы по оздоровлению детей мы пригласили профессионального педиатра", — цитирует пресс-служба организатора и гендиректора центра Ольгу Плиеву.

Детский центр рассчитан на 40 мест. В нем есть спальни, столовая, игровая комната, прогулочная площадка, бассейн. Для каждого ребенка в центре будет разрабатываться индивидуальное меню. Центр строился на условиях государственного-частного партнерства.