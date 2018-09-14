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Детская краевая клиническая больница стала лауреатом конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ-2018»
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Детская краевая клиническая больница стала лауреатом конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ-2018» 

Краснодарские известия + ещё 2 41 минуту назад
Фото: Кубанские Новости
Лучшие клиники страны определяются каждый год, этот конкурс проходит в рамках федерального конкурса «Национальный знак качества».
Лауреатом престижного национального конкурса краснодарская ДККБ стала уже во второй раз. При определении победителей учитывалось, в том числе, и общественное мнение. Во всех федеральных округах России проводили независимые опросы пациентов.
Ежегодно полный курс стационарного лечения в Детской краевой клинической больнице проходят более 20 тысяч детей. Врачами медучреждения проводится более 11 тысяч оперативных вмешательств. Поликлиническое отделение представлено диагностическим центром на 1200 посещений в день. В состав больницы входит перинатальный центр, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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