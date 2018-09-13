В ЖК «Балтийская жемчужина» к 2021 году построят поликлинику для взрослых и детей

На совещании под председательством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина ЗАО «Балтийская жемчужина» и администрация города договорились об условиях и сроках строительства сблокированного здания детской и взрослой поликлиники в Красносельском районе.

ЗАО «Балтийская жемчужина» выразило готовность профинансировать оснащение поликлиники монтируемым и не монтируемым медицинским оборудованием и сдать городу к декабрю 2020 года готовую для эксплуатации поликлинику, состоящую из детского и взрослого отделений на 420 посещений в сутки. Реализация проекта станет продолжением комплексного освоения территории микрорайона, где уже активно развивается социальная и коммерческая инфраструктура: построены и функционируют две общеобразовательные школы, 4 детских сада с бассейнами, во всех дворах расположены детские и спортивные площадки.