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В ЖК «Балтийская жемчужина» к 2021 году построят поликлинику для взрослых и детей
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В ЖК «Балтийская жемчужина» к 2021 году построят поликлинику для взрослых и детей 

АСН-Инфо 50 минут назад
Фото: АСН-Инфо
На совещании под председательством вице-губернатора Петербурга Игоря Албина ЗАО «Балтийская жемчужина» и администрация города договорились об условиях и сроках строительства сблокированного здания детской и взрослой поликлиники в Красносельском районе.
ЗАО «Балтийская жемчужина» выразило готовность профинансировать оснащение поликлиники монтируемым и не монтируемым медицинским оборудованием и сдать городу к декабрю 2020 года готовую для эксплуатации поликлинику, состоящую из детского и взрослого отделений на 420 посещений в сутки. Реализация проекта станет продолжением комплексного освоения территории микрорайона, где уже активно развивается социальная и коммерческая инфраструктура: построены и функционируют две общеобразовательные школы, 4 детских сада с бассейнами, во всех дворах расположены детские и спортивные площадки.
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