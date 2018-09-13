Больше детей–больше счастья. Мамочки приёмных семей о радостях и проблемах

В клуб замещающих родителей «Ласточка» Индустриального района Барнаула нас пригласили замечательные женщины — мамы больших и дружных приёмных семей. Они высказали свои мнения о тех вопросах, которые считают наиболее острыми и актуальными в связи с предложенным Министерством просвещения законопроектом.

Чувство семьи

Любовь Безматерных, в семье которой воспитывалось и воспитывается 21 ребёнок, в том числе 6 родных и двое усыновлённых:

— Я большой противник этого проекта потому, что он ограничивает количество приёмных детей в семью до 3 человек. В наших национальных традициях — большие многодетные семьи. Когда детей мало, они вырастают эгоистами. Я была знакома с приёмной семьёй, в которой было всего трое детей. Люди весьма обеспеченные. Дети не знали никаких обязанностей по дому. Им и гаджеты дорогие дарили, и отдыхать вывозили за границу. Но однажды родители одну приёмную девочку вернули в детский дом. И в то же время я знаю много многодетных приёмных семей, которые даже в очень сложных материальных и психологических ситуациях детей не возвращают.

Если примут этот проект, опасаюсь, что очень много детей останется в детских домах. А ведь даже сейчас оттуда плохо берут детей, у которых много родных братьев и сестёр, тоже находящихся в казённых учреждениях.

У детей существует какой-то страх перед детским домом. И не потому, что там плохо. Мы часто ездим в детдома, видим, какие там условия: и комнаты шикарные, и спонсоры на дни рождения воспитанникам роскошные гаджеты дарят, и на Новый год их на ёлку в Москву возят… В приёмных многодетных семьях такого не могут себе позволить. Но дети всё-таки тянутся в семью.

У меня не выходит из памяти мальчик, который долгое время находился в одном барнаульском центре помощи семье. Как не приду туда, умолял: «Заберите меня!». Но его папа, который был в местах не столь отдалённых, не давал согласия, чтобы ребёнка отдали в приёмную семью. Но я о другом: разве плохо пацану было в центре? Там и тренажёрный зал, и сауна, кормят хорошо, на лето в лагерь вывозят. Чего не хватало? Чувства семьи!

Я считаю, что даже то ограничение, которое существует для приёмных семей сегодня (только 8 детей!), надо убрать. Просто надо контролировать приёмные семьи, чтобы понимать, какой можно давать много детей, а какой — нет. В городах, кстати, это сделать легко. Если ребёнок занимается спортом, творчеством, контактный, опрятный — это все видят и понимают, из какой он семьи.

Вот лучше бы наши чиновники от образования и законодатели подняли такой вопрос. По закону мы для ребёнка семья, только пока ему не исполнится 18 лет. Но в этом возрасте многие из приёмных детей ещё не являются самостоятельными людьми, потому что учатся в училищах или колледжах, или вузах. Им из дома приходится уходить в общежитие, вновь становиться казёнными людьми. Какая государству разница, кому платить за пребывание ребёнка — общежитию или семье, в которой он воспитывался и к дому которой привык?

Слева горы, справа Иша Марина Шитикова воспитывает троих приёмных детей:

— Нынешним летом решили отправить двух приёмных ребятишек в летний лагерь. Купили путёвки. По полной стоимости, так как никаких льгот для приёмных семей нет. Каждая путёвка на 18 дней обошлась в 10300 рублей. К тому же нужно было самим привезти и увезти детей, купить какие-то вещи для пребывания в лагере. В общем, обошёлся такой отдых весьма недёшево…

А в июле мы со всеми детьми поехали на слёт, который организовал клуб «Ласточка». Такие летние слёты на природе уже четвёртый год проводим. Находится база на территории одного крестьянского хозяйства в Красногорском районе. Там тёплая река Иша, горы, ягодные поляны. Дети купались, лесную клубнику собирали, сами готовили. Нынешняя смена была посвящена славянским традициям. Водили хороводы, играли в старинные игры, учились печь хлеб, плели венки и пускали их по реке, вечерами жгли костры… Для детей удалось организовать усиленное пятиразовое питание. Благодать!

И такой шикарный недельный отдых стоил 2 тысячи с человека! Потому что основную часть затрат оплатили за счёт губернаторского гранта. В этом году он составил 120 тысяч рублей. Мы оплатили грантовыми деньгами и расходы за транспорт, и часть расходов за проживание. Кроме того, на 30 тысяч накупили детям призов — деревянных расписных ложек, резных шкатулок и других сувениров. С подарками были все наши ребятки! А главное — с зарядом здоровья и прекрасными воспоминаниями о замечательном времени, проведённом в прекрасном месте. Разве бы в одиночку приёмной семье такой отдых для своих детей осилить? Ведь у нас есть семьи, в которых по 9 детей! Всего на слёт удалось вывезти более 70 детей. А с родителями — 96 человек.

Мы ждём уже следующего слёта. Он будет юбилейным — пятым по счёту. Мы верим, что он станет незабываемым для наших детей.

«Ласточкино» гнездо

Наталья Прохожаева воспитала и воспитывает 19 детей, из которых четверо родных и один усыновлённый:

— Я привыкла «работать» мамой. Мы всегда были многодетной семьёй: сначала усыновили ребёнка, потом родилось четверо своих, а после гибели сестры, приняли в семью ещё четырёх племянников. Но дети выросли. А что мне делать? Поэтому в 2011 году взяли из детского дома двух ребятишек. Однако вскоре им стало скучно. Поэтому через два месяца в семье было уже четверо приёмных, а через год директор Бийского детского дома предложила: «Возьмите ещё двоих».

Вскоре поняла, что и детям, и нам, родителям, нужно общение с такими же семьями. Так мы познакомились с Любовью Сергеевной Безматерных, которая организовала клуб замещающих родителей «Ласточка».

Помощь и поддержку здесь находим всегда. С нашими детьми занимаются и логопед, и психолог. Талантливые родители учат детей на гитаре играть, макраме плести. Старшие девочки ходят на мастер-классы по наращиванию ногтей. Все занятия бесплатные.

А ещё наши дети учатся доставлять радость другим. Они выступают с концертами в интернате для престарелых, в госпитале для ветеранов. И такая коллективная жизнь очень важна для детей.

В клубе «Ласточка» сейчас 25 семей. Но под его крышей есть ещё организация « Наше будущее — одарённые дети». К тому же мы берём в клуб детей из малообеспеченных и многодетных семей. В общей сложности сюда ходит порядка одной тысячи детей.

Убеждена: чем больше детей, тем больше счастья. У кого по два или одному ребёнку, этого чувства не понять. Но представляете, сколько праздников дарят семье мои девочки и мальчики?! Девятнадцать дней рождения в год — вот это радость!