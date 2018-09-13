Стало холодать. В крае планируют привить от гриппа 45% населения края

Специалисты-иммунологи утверждают, что наибольшую эффективность даст прививка, сделанная в августе-сентябре, поскольку организм успеет выработать иммунитет до периода высокой заболеваемости.

Встретим во всеоружии

В этом году жителей края будут атаковать порядка 12 разновидностей гриппа. Однако все типы вируса хорошо известны медикам и встречались в прошлых сезонах. Ожидаются и штаммы «свиного гриппа» (А/H1N1). Несколько случаев заболевания именно этой разновидностью гриппа были зафиксированы прошедшей зимой в России и в Алтайском крае.

По словам заведующей отделением профилактики инфекционных болезней краевого центра эпидемиологии Ирины Переладовой, подъём заболеваемости ожидается уже в сентябре, а пик традиционно придётся на ноябрь-декабрь.

В период прививочной кампании в край поступит 1 млн 804 тыс. 320 доз вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс». Этого количества, по расчётам регионального Минздрава , будет достаточно, чтобы создать иммунную прослойку у 45% населения. К слову, в прошлом году вакцину получили 44,4% (планировали 42%) жителей края.

Напомним, что бесплатно, то есть за счёт средств федерального бюджета, прививаются все дети с 6 месяцев. Также бесплатная вакцинация предусмотрена для некоторых категорий взрослых пациентов — это медработники, сотрудники системы образования, транспорта, торговли и пенсионеры. Прививки детям ставят как в детских школьных образовательных учреждениях, так и в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые могут привиться в своих районных поликлиниках. Перед вакцинацией пациенты в обязательном порядке проходят осмотры врачей: дети — осмотр педиатра, взрослые — осмотр терапевта.

Страшен последствиями

— Грипп опасен своими осложнениями, — напоминает землякам заведующая отделением иммунопрофилактики краевого центра эпидемиологии КГБУЗ Елена Столярова . — Если не лечат грипп, то подвергаются опасности и миокардита, и менингита, и отёка головного мозга. Заболев, ни в коем случае не следует заниматься самолечением, следует сразу же обращаться за помощью к медикам.

По словам врача, сделанные прививки защитят от заболевания. А если всё-таки человек заболеет, то будет переносить недуг легче, а выздоровление наступит быстрее — за 4-5 дней.

Многие родители детей, которые ходят в детские сады или школы, уже знают, что в период повышения заболеваемости ОРВИ и гриппа воспитанников и учащихся перед занятиями будет осматривать медработник, чтобы выявить тех, у кого есть симптомы болезни. Также воспитатели и учителя имеют право не допускать к занятиям заболевших детей. В детских поликлиниках приём больных будет производиться в специальных помещениях-«фильтрах» с отдельным входом.