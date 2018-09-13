В Якутии открылся первый детский сад по «Скайпу»

В Республике Саха открыли удалённый детский сад. Записать туда детей можно малышей из любого уголка Якутии в возрасте от нескольких месяцев до 7 лет, сообщает Ykt.Ru.

Единственное условие для приёма в садик — малыш должен иметь нарушения зрения или слуха.

По задумке организаторов, ребёнок должен находиться всё время под присмотром матери или любого другого взрослого, но при этом в комнате будет включён компьютер, который будет подсоединён к серверу детского садика.

Воспитатели будут давать рекомендации по воспитанию и обучению особенных детей в режиме онлайн. Занятия планируют проводить как для родителей, так и для малышей.

Создатели отметили, что из-за того, что некоторые деревни в республике находятся в нескольких днях езды до крупных городов, родители не могут получить квалифицированную помощь для себя и своих малышей, а для таких детишек помощь специалистов нужна постоянно.

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