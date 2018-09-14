Детский тайм-менеджмент: как научить ребенка все успевать

Как научить ребенка планировать свое время и сочетать развлечения и дело в правильных пропорциях.

Когда речь идет о планировании, важно, чтобы человек (особенно маленький) не чувствовал себя заложником расписания, но при этом имел под рукой ориентиры, которые помогут продуктивно провести день. Звучит как утопия? Но на самом деле это не так.

Даже в раннем возрасте ребенка можно научить ценить свое время и самостоятельно распоряжаться им. Как это сделать, «Летидору» рассказал основатель онлайн-школы английского NovaKid Максим Азаров.

Максим Азаров

Для того чтобы ребенок все успевал, родители должны быть для него хорошим примером (иметь график и следовать ему) и грамотно подойти к расписанию дня дошкольника. Ведь именно родители ответственны за занятия и досуг ребенка в столь нежном возрасте.

Когда ребенку от 5 до 8 лет, взрослые часто экспериментируют с кружками, отдают то на рисование, то на английский, то на айкидо. Ничего плохого в этом нет, ведь таким образом они выясняют, что ребенку нравится и к чему у него способности. Но не стоит превращать калейдоскоп секций и кружков в бесконечный процесс.

Частая смена коллектива, бесконечная суета, адаптация — все это не лучшим образом сказывается на ребенке и не улучшает навыки планирования.

Еще один важный момент: в расписании дошкольника дела веселые и приятные должны преобладать над делами, которые сделать «надо». Никогда не заставляйте ребенка делать что-то через силу или исполнять ваши детские мечты. Если вы позволите заниматься любимой математикой или играть в футбол, то он быстрее начнет планировать свое время, будет лучше успевать в школе. Вы увидите, как быстро взрослеет ваш ребенок, когда занимается тем, что ему нравится. Он станет более спокойным, уравновешенным и самостоятельным.

Всегда оставляйте в вашем графике место для чего-то нового.

Так расписание не превратится в рутину, а чувство неизведанного (в приятном смысле этого слова) станет одним из стимулов быстрее завершить все по плану и приступить к новому занятию. Кстати, помимо развлечений, это может быть образовательный мастер-класс, посещение музея или выставки.

Чтобы у ребенка уже в школе получалось продуктивно распределять время, мы, взрослые, должны работать над развитием следующих навыков и способностей.

Память

В современной школе есть масса предметов и никогда не хватает времени, чтобы все выучить. Есть книги, в которых представлены технологии, как быстро усваивать новую информацию.

Одна из них — «Улучшение памяти» Гарри Лорейна и Джерри Лукаса.

Умение составлять интеллектуальные карты

Дети любят рисовать и любят, когда их мнение уважают. Составьте на листке бумаге, прикрепленной магнитами на холодильнике, план семейного отдыха. Это учит диалогу и гибкости мышления.

Умение использовать полезные мобильные приложения

Тут каждый выбирает что-то свое. Я бы научил пользоваться Google-календарем, развивающими приложениями, но не увлекался бы гаджетами. Не позволяйте проводить 2-3 часа за стрелялками или мультфильмами с мелькающими картинками.

Ребенок должен понимать, что онлайн-мир — это важная сторона нашей жизни, но не основная.

Куда приятнее играть с друзьями, чем переписываться с ними. Планшет и ноутбук должны приносить пользу в обучении, а не быть предметом хвастовства.

Ответственность

Это качество формируется в раннем детстве с мелочей: выносить мусор, убирать игрушки, помогать младшей сестре или брату, родителям. Воспитать ответственность несложно: поручайте ребенку домашние дела, поощряйте его, когда он помогает, замечайте, когда отлынивает. Результат не заставит себя ждать.

Умение объясняться на иностранном языке

У детей очень развиты такие навыки, как любознательность, беззаботность, увлеченность игрой. Это помогает в изучении иностранных языков: чем раньше вы начнете обучать ребенка, тем результат будет лучше. Пусть читает книги, смотрит фильмы и мультфильмы на английском.

Изучение иностранного языка помогает развивать память и мышление, способность быстро думать и принимать решения, что важно и в планировании.

Как и когда составлять с ребенком расписание

Первое расписание ребенок может составить себе уже в 1 классе. Именно в это время у него появится новый уровень ответственности: школа, кружки, домашние задания, новые друзья и масса впечатлений. Помогайте ребенку справляться с этой нагрузкой.

Уверен, родитель первоклассника меня поймет: школьник каждый день получает новые знания и приобретает опыт. Нужно помогать ему прокачать навыки общения с преподавателями, персоналом школы, умение сглаживать конфликты, если они есть. Ребенок впервые сталкивается с дедлайнами в домашних заданиях. Важно научить его правильно оценивать задание и время на его выполнение.

Например, творческие задания, которые дети часто готовят с родителями, лучше делать заранее, а не откладывать их в долгий ящик.

Обычно их выполнение доставляет массу положительных эмоций, если это происходит не накануне дедлайна.

Главное в детском тайм-менеджменте — находить время на ребенка. Покажите, как вы совмещаете все сферы своей жизни, введите понятие «личное время», которое есть у всех членов семьи, уважайте и развивайте хобби вашего ребенка. Учите самообразованию, оптимизму и иностранным языкам.

Спустя годы ваши взрослые дети всегда найдут время для вас и будут удивлять вас взрослыми поступками.

Фото: Shutterstock.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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