Что делать, если у ребенка промокли ноги: инструкция для родителей

Шел сильный дождь, ребенок возвращался из школы и сильно промочил ноги. Рассказываем, что делать в такой ситуации родителям, как не допустить развития простудных заболеваний и воспалительных процессов.

Школьный год только начался, а многие ребята уже успели переболеть кто чем: один заразился ротавирусом, другой ветрянкой, третий подцепил ОРВИ и т. д. Ну а кто-то попросту промочил ноги, возвращаясь из школы, а к вечеру уже поднялась температура, и учебу пришлось отложить как минимум на три дня.

«Летидор» расскажет, как нужно действовать в ситуации, если ребенок попал под сильный дождь или наступил в лужу и в результате пришел домой с мокрыми холодными ногами. Простые правила помогут родителям защитить своего ребенка от неприятных последствий простуды.

Чем опасно, если ноги промокли

Сами по себе промокшие ноги не представляют никакой опасности, если вовремя оказаться в теплом помещении и, главное, снять мокрую обувь и носки.

Другое дело, когда ребенок не только промок, но и длительное время продолжал играть на школьном дворе и не заметил даже, что ноги не просто стали мокрыми, но еще и холодными.

Почему это происходит?

Холодные ноги означают спазм сосудов кожи, это защитная реакция организма, которая позволяет сократить потерю тепла.

Если ноги долгое время остаются холодными, то может наступить общее переохлаждение организма, что может привести к неприятным последствиям, как минимум к насморку, легкой простуде с повышением температуры, в худшем случае — к циститу. Поэтому задача родителей — не допустить переохлаждения.

Что делать

Если ребенок пришел из школы с мокрыми холодными ногами, необходимо предпринять следующее:

Сразу снять мокрую обувь и надеть сухие хлопчатобумажные носки.

Чтобы быстрее согреться, можно опустить ноги в теплую воду. Но если делать такую ванночку, то имеет смысл погружать ноги до колен, поэтому лучше использовать ведро, а не мелкий тазик.

Наверняка многие слышали, что для усиления профилактического эффекта в воду нужно добавить горчицу. Действительно, на стопе много рефлексогенных зон и горчица оказывает на них раздражающее действие и тем самым активизирует кровообращение. Но насыпать в воду горчицу или нет, зависит от индивидуальной переносимости этого продукта ребенком. Если вы уверены, что у него нет аллергии, то в воду можно добавить немного горчичного порошка, но совсем чуть-чуть, не больше чайной ложки.

Имейте в виду, что горчица противопоказана при повышении температуры тела, повреждениях кожи, дерматите и сыпи.

Парить ноги в воде нужно не более 10-15 минут, а если добавили горчичный порошок, то и того меньше. Температура воды должна быть не более 38-40 градусов. По мере остывания нужно добавлять горячей воды.

Внимание! Когда вы подливаете в таз или ведро кипяток, ребенок должен вынуть из него ноги, риск получить ожог чрезвычайно велик.

Чтобы согреться, можно не греть ноги в тазу, а принять теплый душ, затем тщательно промокнуть тело, надеть носки и лечь в теплую кровать, если у ребенка есть потребность немного отдохнуть.

Очень хорошо помогает согреться теплое питье, компот, слегка подслащенный чай (ромашковый, липовый) или чай с малиной. Также полезно съесть теплый суп или хотя бы выпить небольшое количество нежирного бульона.

Многие опытные мамы рекомендуют растирать пятки специальными мазями с эфирными маслами. Работают они по тому же принципу, что и горчица, — оказывают раздражающее действие на рефлексогенные зоны стопы.

Если вы решили растереть ребенку пятки, будьте внимательны: этого делать нельзя, когда поднялась температура, на коже есть ссадины или сыпь.

Помните, что у любого человека может быть индивидуальная непереносимость эфирных масел, которые входят в состав мази.

Что НЕ нужно делать

Сразу же давать ребенку иммуномодуляторы. Здоровый организм сам справится в этой ситуации, ведь даже у ослабленного ребенка есть собственный иммунитет, который способен бороться с вирусами или инфекцией.

Помогать ему нужно в случае, если поднимается высокая температура, есть риск развития осложнений и т. д., но это уже совсем другая история.

Делать ванночки и растирать пятки, если повышается температура тела.

Ставить горчичники и банки для профилактики простуды, особенно на фоне повышения температуры. Такие процедуры за счет расширения сосудов еще больше активизируют воспалительный процесс, если он уже начался.

Кроме того, всегда есть риск получить ожог кожи и аллергическую реакцию. Пусть эти «бабушкины» методы с недоказанной эффективностью останутся в прошлом.