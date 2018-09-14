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На Алтае 11-летний мальчик попал в больницу после драки в школе
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На Алтае 11-летний мальчик попал в больницу после драки в школе 

ТАСС + ещё 4 20 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
БАРНАУЛ, 14 сентября. /ТАСС/. Одиннадцатилетний ребенок получил серьезные травмы во время драки с одноклассником в школе города Бийска Алтайского края. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.
Драка произошла 10 сентября. «Мальчика избил одноклассник. Сейчас пострадавший находится в больнице. Проводится доследственная проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка, как действиям лиц, причинивших несовершеннолетнему вред здоровью, так и сотрудникам общеобразовательного учреждения, не принявших должных мер к урегулированию конфликта между учащимися и допустивших травмирование школьника», — сказали в ведомстве.
По предварительным данным СК, драка одноклассников произошла во время перемены — учительница разняла детей и завела в класс. Во время урока мальчик потерял сознание, но учительница решила, что он уснул и не приняла никаких мер. После того, как ребенок пришел в себя, он пошел домой, но по дороге упал, и прохожие завели его в школу. Скорую помощь педагоги не вызвали, мальчика с сопровождением отправили домой.
Родители, узнав о произошедшем, увезли ребенка в больницу, где его положили в нейрохирургию с сотрясением мозга. Степень тяжести травм будет определена позже.
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