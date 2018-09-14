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Власти рассказали, кто имеет право на выплату за первенца
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Власти рассказали, кто имеет право на выплату за первенца 

75.RU 2 часа назад
Фото: 75.RU
Как рассказали в ведомстве, размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в Забайкальском крае, — это 11362 рубля 79 копеек.
— При этом выплата имеет адресный характер и выплачивается только семьям, среднедушевой доход который составляет менее полутора прожиточных минимумов, — уточнили в ведомстве. — Например, если семья из трех человек имеет доход не выше 51265 рублей 32 копейки в месяц, то она имеет право на выплату.
Там также напомнили, что право на материальную поддержку имеют только граждане России, в семье которых ребенок появился после 1 января 2018 года, а документы на оформление пособия были оформлены не позднее, чем через полгода после рождения малыша. Деньги выплачиваются до достижения ребенком полутора лет.
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