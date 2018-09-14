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Как в Курской области этим летом отдохнули дети
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Как в Курской области этим летом отдохнули дети 

КурскТВ 3 часа назад
Фото: КурскТВ
Середина сентября — самое время подвести итоги организации летнего оздоровительного отдыха среди подрастающего поколения. Каникулярная кампания 2018 года стала предметом обсуждения на заседании региональной профильной комиссии, собравшей руководство всех сопричастных ведомств Курской области.
Всего минувшим летом работало три с половиной сотни оздоровительных учреждений для детей, среди них 22 лагеря за чертой города, 8 санаториев, 34 с организацией добровольного труда и 287 дневного пребывания. Бесплатные путёвки были доступны всем детям, в первую очередь, представителям семей с трудной жизненной ситуации.
В итоге к первому сентября в детских лагерях Курской области смогли отдохнуть девяносто тысяч ребят. Среди них были и гости: мальчишки и девчонки из непризнанных республик Донбасса, москвичи, воронежцы, астраханцы, крымчане и петербуржцы. В свою очередь, курские школьники побывали на побережье Краснодарского края и.
Но если летняя оздоровительная смена окончена, то дополнительная продолжается, некоторые лагеря и санатории работают круглый год! В них до конца 2018-го успеет побывать ещё двенадцать с половиной тысяч ребят.
Александр С  Фото: яндекс картинки
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