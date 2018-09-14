Трогательное видео о близнецах, которые получили в подарок котенка

Мама решила сделать малышам сюрприз в их день рождения. Смотрите на реакцию детей в видео!

Пожалуй, каждый ребенок хотя бы раз жизни мечтает получить в подарок не куклу или машинку, а самого настоящего друга — котенка, щенка или попугайчика. Родители не всегда готовы взять на себя такую ответственность и приютить в доме нового друга, поэтому мечты малышей так и остаются мечтами.

Но некоторым все же везет! Так, например, главные герои нашего сегодняшнего видео получили не просто подарок, а маленького усатого полосатого котенка.

Автор видеоролика, мама малышей, решила порадовать своих трехлетних близнецов и приготовила для них сюрприз на день рождения.

Мама положила котенка в коробку и предложила крохам ее открыть.

Коробка шевелилась, но самый смелый из близнецов все же решился посмотреть, кто же там прячется. Когда мальчики увидели котенка, то очень обрадовались и стали брать его на руки. В комментариях к видео пользователи разделились на два лагеря: одни умиляются происходящему на видео и считают, что это лучший подарок для детей, а другие думают, что для такого «живого» подарка малыши пока не доросли, поэтому не знают, как с обращаться с котенком.

Будем надеяться, что мама научит близнецов правильно относиться к котенку, и их жизнь благодаря этому прелестному созданию станет еще прекраснее!