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Плата за детский сад в Татарстане вырастет с 2019 года
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Плата за детский сад в Татарстане вырастет с 2019 года 

Казанский репортер 3 часа назад
Фото: Казанский репортер
С 1 января 2019 года в Татарстане будет пересмотрена плата за посещение детьми детских садов. Соответствующее постановление подписано премьер-министром РТ Алексеем Песошиным. Текст документа доступен на официальном сайте раскрытия правовой информации. Так, при пребывании ребенка в детском саду в течение 9 — 10,5 часов плата за содержание составит от 526 рублей до 3 тысяч рублей. Рост почти на 8 процентов. Конечная сумма зависит от возраста ребенка и численности каждой конкретной группы. Кстати, в следующем году власти надеются повысить траты на содержание учащихся — на 2 процента.
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