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Борис Кауфман: «Услышали от ребенка, что „облака похожи на усы“ — запоминаем или записываем в блокнот»
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Борис Кауфман: «Услышали от ребенка, что „облака похожи на усы“ — запоминаем или записываем в блокнот» 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
Когда сын едва научился разговаривать, мы решили записывать все его детские перлы в отдельный файл. Знаете, как в книге Чуковского «От двух до пяти», где детский писатель собирал забавные высказывания малышей. Вот, нечто подобное мы и сделали: услышали от ребенка, что, дескать «облака похожи на усы» или что «кефир — это жидкий снег» — запоминаем или записываем в блокнот, а добравшись до ноутбука — вносим фразу в детский цитатник. Сначала таких фраз было 10-20, потом 30, потом 40. За год перевалило за сотню, потом фраз стало больше двухсот. В общем, сейчас ребенку четыре года и у нас есть еще как минимум год (во всяком случае, если следовать канонам Чуковского) чтобы записывать его трогательные нелепости.
И вот тут возникает вопрос: а зачем, собственно, все это надо? Какой в этом смысл — очередная блажь поехавших родителей? А вот и нет — мы решили, что это будет такой сюрприз: когда недорослю исполнится 18 лет, то он получит свой цитатник в виде какого-нить свитка или презентации или еще чего и посмеется вместе с нами. Ну, во всяком случае, мы с женой на это надеемся. Кстати, через года полтора начнет щебетать наша младшая дочь и мы тоже будем записывать ее перлы. По-моему, это будет неплохой сюрприз на совершеннолетие.
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