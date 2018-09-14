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В Крутых ключах откроют детский сад на 350 мест
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В Крутых ключах откроют детский сад на 350 мест 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
В детском саде есть все необходимое оборудование
Подрядчики завершили строительство детского сада в микрорайоне Крутые ключи. Учреждение рассчитано на 350 детей. Об этом сообщила мэр Самары Елена Лапушкина.
По словам главы города, в учреждении планируется открыть ясельные группы. Также детский сад смогут посещать маломобильные дети, для них есть грузоподъемник и пассажирский лифт для колясок. Кроме этого, в садике есть музыкальный и спортивный залы.
— Серьезных замечаний нет. Но перед вводом в эксплуатацию необходимо завершить поставку и монтаж мебели, — прокомментировала Елена Лапушкина.
По словам мэра, открытие детского сада состоится в октябре этого года.
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