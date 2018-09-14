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Техникум смерти. Почему умирают дети в мирном забайкальском посёлке
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Техникум смерти. Почему умирают дети в мирном забайкальском посёлке 

Аргументы Недели 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
В поселке Могойтуй Забайкальского края с начала года загадочно скончались четверо воспитанников техникума. Нескольких удалось спасти, человек 50 получили различные травмы. Местные шаманы предсказывают продолжение трагических событий — умрёт ещё 12 человек. Сюжет, достойный пера Конан Дойля. Неведомые силы заставляют детей спиваться, избивать друг друга, сбегать и умирать. Все они обучались в Могойтуйском аграрно-промышленном техникуме. Согласно первой, мистической, версии, установленной шаманом, злые духи требуют жертв. Поэтому смерти будут продолжаться. По второй версии, край наполнен колониями и тюрьмами и дети втянуты в арестантскую субкультуру. Некоторые родители утверждают, что с детей собирают деньги «на общак». В общежитии техникума общественники после волны смертей обнаружили голодающих избитых студентов, близких к суицидальному состоянию. Руководство и педагогический состав техникума фактически покрывают сложившееся положение дел. Выяснилось, что в вымогательствах и избиениях студентов техникума замешан племянник директора. После разразившегося скандала и проверок жизнь детей стала ещё хуже. Они стали уходить из жизни. 2 апреля директор техникума уволилась, но это не изменило ситуацию в учебном заведении. Перед представительными комиссиями и проверками детей увозят в психушку. Проверяющие, столкнувшись с пустыми помещениями, не возвращаются. Да и путь не близкий — на поезде из Москвы ехать неделю. В соцсетях могойтуйские подростки пишут «Ты будешь следующим», как будто заигрались в эту смертельную игру. Пока не нашлось того, кто остановит карусель детских смертей и выяснит, кто в ней виноват.
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