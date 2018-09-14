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В Баку дети-аутисты стали участниками велопробега
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В Баку дети-аутисты стали участниками велопробега 

Мир24 2 часа назад
В Баку состоялся велопробег среди детей и подростков с особенностями развития, передает телеканал «МИР 24».
В соревнованиях участвовали около 40 команд из столицы и регионов страны. Цель проведения велопробега — пропаганда спорта и помощь детям-аутистам в адаптации к жизни в обществе. Кроме «особенных» участников на велосипедах прокатились и обычные школьники.
«Мой сын уже год занимается велосипедным спортом. И поверьте, за этот год ребенок, который не мог самостоятельно передвигаться по квартире, без чьей-либо помощи сам ездит на велосипеде. Он участвуют во всех соревнованиях. У него уже есть маленькие победы. Спорт полезен всем. Но он прежде всего помогает особенным детям», — сказала жительница Баку Зейнаб Исаева.
Соревнование прошли при организационной поддержке Федерации велосипедного спорта страны и были приурочены к 100-летию Азербайджанской Республики.
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