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В День города воронежцы смогут бесплатно проверить свое здоровье
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В День города воронежцы смогут бесплатно проверить свое здоровье 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В День города, 15 сентября, в Воронежском центральном парке пройдет фестиваль «Город чудес», сообщили в пресс-службе облздрава.
На фестивале будет работать медицинская площадка «ЧЕК АП 4 фактора риска», где все желающие смогут принять участие в скрининговых мероприятиях. Консультации проведут детский врач-психолог, детский врач-невролог, логопед. Дети смогут увидеть представление кукольного театра областной детской больницы №2, взрослых научат навыкам оказания неотложной помощи в экстренных ситуациях. Стоматологи проведут скрининг-мероприятия по профилактике заболеваний зубов.
Площадка будет работать с 11:00 до 17:00.
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