В День города воронежцы смогут бесплатно проверить свое здоровье

В День города, 15 сентября, в Воронежском центральном парке пройдет фестиваль «Город чудес», сообщили в пресс-службе облздрава.

На фестивале будет работать медицинская площадка «ЧЕК АП 4 фактора риска», где все желающие смогут принять участие в скрининговых мероприятиях. Консультации проведут детский врач-психолог, детский врач-невролог, логопед. Дети смогут увидеть представление кукольного театра областной детской больницы №2, взрослых научат навыкам оказания неотложной помощи в экстренных ситуациях. Стоматологи проведут скрининг-мероприятия по профилактике заболеваний зубов.

Площадка будет работать с 11:00 до 17:00.