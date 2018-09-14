Врачи запланировали пластику лица избитому детьми 5-летнему мальчику из ЕАО

Избитый до комы мальчик идет на поправку в краевой больнице. Происшествие случилось 23 июля в поселке Лукаши под Биробиджаном. Об этом сообщил сайт DVHab.ru.

По словам и. о. главврача краевой клинической больницы № 2 Марии Павловой, состояние пострадавшего ребенка стабильно хорошее. Сейчас он находится в ожоговом отделении. Мальчику предстоит пережить пластическую операцию на лице.

«С биробиджанским мальчиком все хорошо, уже даже бегает по отделению. О выписки пока не говорим, но его жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказала Мария Павлова

В жестоком избиении пятилетнего малыша подозреваются дети: пятилетняя девочка и 10-летний мальчик.