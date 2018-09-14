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Суд не разрешил посещать детсад ребенку без пробы Манту
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Суд не разрешил посещать детсад ребенку без пробы Манту 

Детстрана.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Детстрана.ру
Как уточняет бурятский Роспотребнадзор, «законный представитель несовершеннолетнего ребенка, посещающего детский сад, отказался от обязательного обследования ребенка на туберкулез — постановки пробы Манту». Заведующая детским садом выпустила приказ об отстранении малыша от посещения садика. Семья ребенка пыталась обжаловать приказ, но суд не удовлетворил иск, передает проект Дети.Mail.ru.
Роспотребнадор предоставил суду заключение о правомерности действий заведующей. Отказ от диагностики туберкулеза нарушает права других детей на охрану здоровья и благоприятную среду обитания, пояснили в надзорном ведомстве. В Роспотребнадзоре обратили внимание на питание детей в школах и детсадах.
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