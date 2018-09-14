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В Казани вырастет плата за детский сад
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В Казани вырастет плата за детский сад 

Казанский Портал 2 часа назад
С 1 января 2019 года в Татарстане вырастет плата за детские сады.
«Стоимость» детского сада зависит от возраста ребенка, количества детей в группе и количества часов, которое ребенок проводит в детсаду. К примеру, в группе с 9-часовым пребыванием ребенка от 3 до 7 лет ежемесячная плата составит 803 рубля. Таблица со всеми ценами здесь.
Плату за детский сад повышают каждый год. Обычно это объясняют увеличением расходов детсадов. Растут цены на продукты и зарплата персонала.
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