В волгоградском детском санатории отдохнуло 2487 человек

С начала 2018 года в волгоградском детском санатории отдохнуло 2487 человек, что на 500 больше, чем годом ранее. По данным пресс-службы губернатора, в санатории проходят лечение пациенты от двух до 12 лет с заболеваниями органов дыхания. В медучреждении ежегодно отдыхают ребята из отдаленных населенных пунктов области и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Пациенты получают различные виды физиотерапевтического лечения, принимают ванны, ходят на массаж, занимаются лечебной гимнастикой.

В санатории внедряются не только новые методы оздоровления, но и организации отдыха пациентов. Напомним, недавно в санатории сделали ремонт и благоустроили территорию вокруг него. Обновление ждет также здание учреждения в Волжском. Добавим, в этом году санаторий вошел в систему ОМС, а на базе его двух филиалов открылись отделения реабилитации на 75 мест.