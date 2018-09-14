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В волгоградском детском санатории отдохнуло 2487 человек
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В волгоградском детском санатории отдохнуло 2487 человек 

АиФ Волгоград 2 часа назад
С начала 2018 года в волгоградском детском санатории отдохнуло 2487 человек, что на 500 больше, чем годом ранее. По данным пресс-службы губернатора, в санатории проходят лечение пациенты от двух до 12 лет с заболеваниями органов дыхания. В медучреждении ежегодно отдыхают ребята из отдаленных населенных пунктов области и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Пациенты получают различные виды физиотерапевтического лечения, принимают ванны, ходят на массаж, занимаются лечебной гимнастикой.
В санатории внедряются не только новые методы оздоровления, но и организации отдыха пациентов. Напомним, недавно в санатории сделали ремонт и благоустроили территорию вокруг него. Обновление ждет также здание учреждения в Волжском. Добавим, в этом году санаторий вошел в систему ОМС, а на базе его двух филиалов открылись отделения реабилитации на 75 мест.
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