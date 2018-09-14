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Нижегородский дельфинарий бесплатно посетят более 300 детей
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Нижегородский дельфинарий бесплатно посетят более 300 детей 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Более 300 детей смогут бесплатно посетить представление нижегородского дельфинария в парке имени 1 Мая 14 сентября в рамках благотворительного проекта «Протяни руку». Об этом сообщают организаторы акции.
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Во время уникального шоу юным зрителям продемонстрируют свои трюки дельфины, морские котики и морские львы. На представление приглашаются ребята из многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники детских домов и интернатов города и области.
Напомним, в Приокском районе обновили детский центр культуры и кино «Зарница».
Фото: Надежда Кей
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