Нижегородский дельфинарий бесплатно посетят более 300 детей

Более 300 детей смогут бесплатно посетить представление нижегородского дельфинария в парке имени 1 Мая 14 сентября в рамках благотворительного проекта «Протяни руку». Об этом сообщают организаторы акции.

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Во время уникального шоу юным зрителям продемонстрируют свои трюки дельфины, морские котики и морские львы. На представление приглашаются ребята из многодетных семей, с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитанники детских домов и интернатов города и области.

Напомним, в Приокском районе обновили детский центр культуры и кино «Зарница».

Фото: Надежда Кей