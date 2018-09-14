Самарские родители выбирают умные услуги для контроля за детьми

«Родительский контроль» от МегаФона позволяет полноценно контролировать своих детей, даже находясь на работе. В рамках услуги можно следить за перемещениями ребенка по карте: на экране смартфона видно, где он находится — дома, в школе или на улице. Если он выходит за границы заданного района, родители автоматически получают уведомление. Также пользователь услуги может удаленно следить за уровнем заряда батареи на телефоне ребенка, его балансом — это помогает всегда оставаться с ним на связи. Кроме того, «Родительский контроль» работает «в связке» с услугой «Детский интернет» и ограничивает доступ ребенка к опасным сайтам (предназначенным для взрослой аудитории, содержащим ненормативную лексику или другой неподходящий для детских глаз контент).

Широкий функционал услуги «Родительский контроль» привлекает все больше абонентов: с января по август число пользователей в Самарской области увеличилось в два раза. Заметный рост подключений предсказуемо наблюдался перед долгими летними каникулами и началом нового учебного года.

"Абоненты МегаФона решают все больше повседневных личных вопросов с помощью технологий мобильной связи, в том числе потому, что функционал наших услуг с каждым годом становится шире и удобнее. По сути, «Родительский контроль» объединил возможности сразу нескольких ранее существовавших сервисов — этим и объясняется его растущая популярность", — отмечает директор Самарского отделения компании «МегаФон» Максим Токаренко

Обеспечивать безопасность ребенка можно не только с помощью смартфона. К новому учебному году МегаФон предложил своим клиентам уникальный гаджет — первые в мире детские часы-телефон с Алисой от Яндекса . Умные детские часы Elari KidPhone 3G обладают массой полезных возможностей: Алисе можно задать любой вопрос, сыграть с ней в игру «Города», «Зоология» или «Угадай число», попросить рассказать сказку, просто поболтать. Гаджет полезен и родителям. С помощью KidPhone 3G можно посмотреть местоположение ребенка на карте, позвонить ему по аудио— или видеосвязи, обменяться сообщениями в голосовом чате.

В рамках акции от МегаФона и Elari можно не только приобрести умные часы-телефон, но и получить в подарок месяц бесплатной связи на тарифе «Включайся! Пиши». Акция продлится в салонах и интернет-магазине МегаФона до 30 сентября.