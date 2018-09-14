Плата за детсад с 2019 года вырастет на 8%

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил новые средние расценки платы за детский сад.

В среднем, как подсчитал «АиФ-Казань» , рост составит около 8%. Так, девятичасовое содержание ребенка в детсаду в группе с более чем тремя детьми обойдется в 803 рубля (было 744), пребывание 10,5 часов — в 847 рублей (было 785).

Отметим, что средние цифры — это не реальная плата родителей, а расценки, исходя из которых родителям потом делают компенсацию.

В реальности плата выше и составляет от 3 тысяч рублей. Реальные расценки каждый муниципалитет республики утверждает самостоятельно.

Отметим, что в последние два года средняя плата за детсад также росла на 8%.