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Плата за детсад с 2019 года вырастет на 8%
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Плата за детсад с 2019 года вырастет на 8% 

АиФ Казань + ещё 1 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин утвердил новые средние расценки платы за детский сад.
В среднем, как подсчитал «АиФ-Казань», рост составит около 8%. Так, девятичасовое содержание ребенка в детсаду в группе с более чем тремя детьми обойдется в 803 рубля (было 744), пребывание 10,5 часов — в 847 рублей (было 785).
Отметим, что средние цифры — это не реальная плата родителей, а расценки, исходя из которых родителям потом делают компенсацию.
В реальности плата выше и составляет от 3 тысяч рублей. Реальные расценки каждый муниципалитет республики утверждает самостоятельно.
Отметим, что в последние два года средняя плата за детсад также росла на 8%.
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