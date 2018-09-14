Кубанские энергетики рассказали родителям о детской электробезопасности

Специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» ( группа компаний «Россети» ) приняли участие в общешкольном родительском собрании в станице Северская Краснодарского края. Энергетики обратились к родителям учащихся средней школы с просьбой прививать культуру электробезопасного поведения детей на улице и в быту.

Представители Краснодарских электрических сетей также посетят родительские собрания в Краснодаре, Динском, Горячеключевском, Теучежском и Тахтамукайском районах.

Любая электроустановка является источником повышенной опасности. Это аксиома, о которой должны знать дети с раннего возраста. Родителям важно знать: где гуляют и чем занимаются дети в свободное время. В силу своего любопытства и незнания подростки не осознают всей опасности, которую несет в себе электросетевое оборудование.

Электрический ток невидим, не имеет запаха. Его наличие невозможно определить ни одним из органов чувств. В этом его смертельная опасность.

Поэтому необходимо знать и строго соблюдать несколько простых правил, которые позволят сохранить жизнь и здоровье детей. Памятки с правилами электробезопасности были вручены всем участникам собрания.

Специалисты рассказали о реальных случаях и обстоятельствах детского электротравматизма, напомнили о вопиющем факте многократного вмешательства в работу распределительных сетей (набросов на провода) в станице Северской в июне этого года.

Энергетики обратили особое внимание на опасность селфи. Желающие сделать эффектное фото буквально ходят на грани жизни и смерти. Необходимо убедить детей не рисковать здоровьем и жизнью ради эффектной фотографии и количества «лайков» в соцсетях.

«Электрический ток может поразить не только при непосредственном контакте с частями электроустановок, но и по воздуху, через землю, — обратил внимание ведущий специалист по охране труда Краснодарских электрических сетей Юрий Петренко . — Об этом мы говорим, когда проводим уроки для детей. Об этом просим говорить учителей и вас, уважаемые родители».

В помощь родителям и педагогам в Кубаньэнерго разработаны красочные плакаты, мультфильмы, видеоролики, памятки и листовки с правилами электробезопасности.

«Скачать» видео и аудиоматериалы по электробезопасности, а также оставить заявку на проведение урока по электробезопасности можно на сайте ПАО «Кубаньэнерго» — в разделе «Детский портал».

В завершении собрания в адрес специалистов Краснодарских электрических сетей поступила просьба провести совместный урок по электробезопасности для детей и родителей.

ПАО «Кубаньэнерго» напоминает: о фактах нарушения охранных зон и незаконного вмешательства в работу электросетевого оборудования можно сообщить по телефону горячей линии 8-800-100-15-52 или оставить обращение на официальном сайте www.kubanenergo.ru.

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