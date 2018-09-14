Для косино-ухтомцев подготовили увлекательную программу семейных мероприятий

Для посетителей ЦПСиД «Косино-Ухтомский» вторая половина сентября будет насыщенной. Сотрудники центра подготовили для них обширную программу семейных мероприятий.

Как рассказывает директор центра Оксана Борисовна Холодницкая, программа мероприятий для досуга, культурного и спортивного развития составляется с учетом социальных особенностей подопечных учреждения. ЦПСиД «Косино-Ухтомский» работает с населением льготных категорий. Центр помогает детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей, а также семьям, попавших в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, социальную поддержку получают выпускники интернатных учреждений. Все это люди разного возраста, поэтому и мероприятия разнообразные.

Например, ко Дню пожилого человека организуют выставку вышитых и вязаных работ, для женщин проведут заседание «Маминого клуба». Дети смогут добиваться поставленных целей, приняв участие в спортивной эстафете «Листопад рекордов». Посетителей центра ожидает еще много интересных событий в период с 13 по 28 сентября.