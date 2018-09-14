Образовательная программа VEX-IQ стартовала в ЮВАО

Набор школьников от 12 до 14 лет на образовательную программу VEX–IQ начался во Дворце творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью учреждения Ольга Пугач.

— Школьники научатся составлять алгоритмы управления исполнителями и записывать их в виде программ в специализированной среде программирования RobotC. Ребята получат представление о роботизированных устройствах и их использовании на производстве и в научных исследованиях, — отметила Ольга Пугач.

Добавим, что обучение бесплатное, а запись открыта на портале mos.ru . Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (499) 179-65-11, доб. 116.

Дворец творчества детей и молодежи находится по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1.