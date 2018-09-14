Ещё
Волгоградские медики спасают 2-летнего ребенка с ожогами, обварившегося кипятком
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волгоградские медики спасают 2-летнего ребенка с ожогами, обварившегося кипятком 

ria34.ru + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Все для Вас
В волгоградской больнице № 25 врачи спасают двухлетнего малыша с сильнейшими ожогами, обварившегося кипятком.
Как сообщает РИА34, у доставленного из Михайловки в Волгоград ребенка зафиксированы ожоги почти 20% тела.
По предварительной информации, несчастье произошло накануне, когда мальчик был дома со своей мамой.
— Мать малыша поставила на плиту чайник, а когда снимала его — кипяток случайно пролился. Находившийся рядом сын обварился и получил сильнейшие ожоги, — пояснили РИА34 в экстренных службах.
ria34.ru: последние новости
В Волгоградской области 6-летний мальчик погиб, захлебнувшись в выгребной яме Выбросила новорожденную дочку в овраг: в Волгограде разыскивают мать-убийцу Быстро размножаются: в Волгоградской области увеличилось число вшивых людей
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Год носила передачки»: Боня — о романе с женатым9
«К мужчинам мы относимся, как к котикам»2
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Рудову в купальнике осудили за волосы на теле
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете151
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение