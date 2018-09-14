Волгоградские медики спасают 2-летнего ребенка с ожогами, обварившегося кипятком

В волгоградской больнице № 25 врачи спасают двухлетнего малыша с сильнейшими ожогами, обварившегося кипятком.

Как сообщает РИА34, у доставленного из Михайловки в Волгоград ребенка зафиксированы ожоги почти 20% тела.

По предварительной информации, несчастье произошло накануне, когда мальчик был дома со своей мамой.

— Мать малыша поставила на плиту чайник, а когда снимала его — кипяток случайно пролился. Находившийся рядом сын обварился и получил сильнейшие ожоги, — пояснили РИА34 в экстренных службах.