Ещё
В Орловской области 61 папа оказался «в декрете»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орловской области 61 папа оказался «в декрете» 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Мужчина в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет постепенно перестаёт быть исключением из правил, сообщает пресс-служба орловского отделения Фонда социального страхования.
В нашем регионе сейчас 61 отец присматривает за малышами. Каждый получает положенные выплаты. В общей сложности с начала 2018 года им перечислено более 7 млн рублей. Папам «в декрете» от 29 до 35 лет. Это их первые малыши, реже вторые. Живут они в Орле, Мценске и Ливнах.
Отметим, в отпуск по уходу за ребенком может уйти также бабушка, дедушка, другой родственник, если фактически осуществляет уход за младенцем.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
В Орловской области назвали самый «урожайный» на младенцев день
Сообщение В Орловской области 61 папа оказался «в декрете» появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Детский сад в микрорайоне Зареченском будет строить ООО «ОСУ-2» Орловчанка отсудила миллион за смерть отца В Орле проведут тест-драйв электромобиля и устроят шоу со светом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Год носила передачки»: Боня — о романе с женатым9
«К мужчинам мы относимся, как к котикам»2
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Рудову в купальнике осудили за волосы на теле
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете151
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение