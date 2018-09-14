В Орловской области 61 папа оказался «в декрете»

Мужчина в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет постепенно перестаёт быть исключением из правил, сообщает пресс-служба орловского отделения Фонда социального страхования

В нашем регионе сейчас 61 отец присматривает за малышами. Каждый получает положенные выплаты. В общей сложности с начала 2018 года им перечислено более 7 млн рублей. Папам «в декрете» от 29 до 35 лет. Это их первые малыши, реже вторые. Живут они в Орле, Мценске и Ливнах.

Отметим, в отпуск по уходу за ребенком может уйти также бабушка, дедушка, другой родственник, если фактически осуществляет уход за младенцем.

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