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Мать села на диету и довела грудничка до истощения
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Мать села на диету и довела грудничка до истощения 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Жительница Санкт-Петербурга подозревается в том, что довела собственного ребенка до истощения. Она сидела на строгой диете, пока кормила младенца грудным молоком. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аппарат уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой.
Чтобы не испортить фигуру, женщина питалась только овсяными хлопьями, сваренными в бульоне из рыбных костей с молоком.
Ребенок в состоянии средней степени тяжести поступил в одну из больниц Петербурга еще 8 сентября. Тревогу забил отец, который испугался за состояние малыша и вызвал скорую помощь. Все это время медики борются за его жизнь.
После четырехдневного пребывания в реанимации малыша перевели в отдельную палату, но до выписки пока далеко. Мать сейчас находится вместе с ним, но ей самой требуется медицинская помощь. Из-за того, что больше года она практически ничего не ела, ее организм сильно ослаб, и она уже не может ухаживать за ребенком.
Известно, что это уже не первая госпитализация ребенка. Когда ему был один месяц, он попал в больницу из-за того, что не прибавлял в весе. Внимание к проблеме привлекли специалисты детской поликлиники, которые обратились в органы опеки и попечительства.
Тогда же выяснилось, что родители не соблюдают чистоту и не обеспечивают надлежащие бытовые условия. Дальнейшее его пребывание в этой семье решится после выяснения всех обстоятельств. Инцидентом уже занимается полиция.
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