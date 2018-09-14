Очередь в детсады Северной Осетии сократят к концу года на четверть

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 сентября. / ТАСС /. Власти Северной Осетии сократят к концу 2018 года очередь в детские сады для детей от 3 до 7 лет на четверть. Об этом ТАСС сообщила министр образования и науки республики Ирина Азимова.

"Согласно последним данным, в очереди на получение мест в детсадах состоят 5 тыс. 533 ребенка. Мы сократим очередь благодаря созданию 1 тыс. 255 мест в дошкольных образовательных организациях до конца года", — сказала Азимова.

В этом году в республике уже построили четыре детских сада по 120 мест в городе Беслан, Алагир и селе Советское Ирафского района. В настоящее время идет строительство детсада на 280 мест в одном из микрорайонов Владикавказа. Дошкольные учреждения строились по типовому проекту. На прилегающих к ним территориях разместились беседки для малышей, прогулочные зоны, игровые и спортивные площадки.

За счет средств резервного фонда правительства РФ в скором времени начнется строительство двух детских садов по 120 мест в селениях Ир и Дачное Пригородного района, а также детского сада на 230 мест в городе Моздок. Кроме того, в 2019 году планируется строительство двух детских садов на 120 мест в городе Ардон и в селении Мичурино, и детсада на 280 мест в поселке Заводской.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению детей в возрасте до 3 лет местами в дошкольных образовательных организациях, министерство просвещения Российской Федерации выделило республике в 2018 — 2019 году субсидии в размере 538,8 млн рублей на строительство 20 пристроек к детским садам на 925 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Всего в 2019 году будет создано еще 900 новых мест в дошкольных образовательных организациях региона.

Помощь частному сектору

Сокращению очереди будет способствовать и развитие сети частных дошкольных учреждений.

"Для стимулирования негосударственного сектора в сфере предоставления услуг дошкольного образования в 2018 году министерство образования и науки Северной Осетии продолжило осуществлять выплаты субсидий шести частным детским садам, в которых воспитывается 483 ребенка. Следствием данной работы стало увеличение числа детей в частных дошкольных образовательных организациях", — пояснила министр.

Средний норматив финансирования на одного ребенка в год составляет чуть больше 37 тыс. рублей.