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Мать с четырьмя детьми пропала по дороге из Ингушетии в Пятигорск
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Мать с четырьмя детьми пропала по дороге из Ингушетии в Пятигорск 

АиФ Ставрополье 44 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Многодетную мать и четверых детей разыскивают в Ингушетии, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МВД.
В полицию обратился пожилой отец пропавшей, житель поселения Средние Ачалуки. Он рассказал, что его дочь с внуками от 5 до 15 лет уехала отдыхать в Пятигорск и перестала выходить на связь.
Пропавшей Индире Кукурхоевой на вид 35 лет. Она среднего телосложения и невысокого роста. У неё прямые светло-русые волосы и карие глаза. С собой она забрала российский и заграничный паспорта.
Полицейские просят всех, кто видел пропавшую или её детей, передать информацию по телефонам +7 (8734) 55-20-06; +7 (8734) 55-01-54.
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