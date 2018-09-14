Мать с четырьмя детьми пропала по дороге из Ингушетии в Пятигорск

Многодетную мать и четверых детей разыскивают в Ингушетии, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе регионального МВД

В полицию обратился пожилой отец пропавшей, житель поселения Средние Ачалуки. Он рассказал, что его дочь с внуками от 5 до 15 лет уехала отдыхать в Пятигорск и перестала выходить на связь.

Пропавшей Индире Кукурхоевой на вид 35 лет. Она среднего телосложения и невысокого роста. У неё прямые светло-русые волосы и карие глаза. С собой она забрала российский и заграничный паспорта.

Полицейские просят всех, кто видел пропавшую или её детей, передать информацию по телефонам +7 (8734) 55-20-06; +7 (8734) 55-01-54.