6 способов помочь ребенку не бросить занятия английским

Уроки должны быть веселыми

Есть два важных фактора: преподаватель с опытом работы с детьми и и полное погружение в языковую среду. На занятиях детям нужно играть в игры и петь песни на иностранном языке, создавать собственные проекты и обсуждать новые компьютерные игры. У ребенка важно постоянно поддерживать интерес. Тогда даже сложные вещи вроде физики или английского даются легко и с энтузиазмом. Ведь детям достаточно только услышать «учёба», и моментально вспоминается школьная парта, скучные учебники и зубрежка домашнего задания. Такого быть не должно.

Иностранный язык нужно учить так же, как и родной

В юном возрасте (3-5 лет) дети впитывают любую информацию, которую видят и слышат вокруг. Ребенка нужно комфортно погружать в языковую среду через игровой формат обучения, позволяя изучать язык естественным путем. Иностранный язык нужно учить так же, как ребенок выучил русский — в обычном повседневном общении. Не загружайте ребенка ненужными языковыми конструкциями, обсуждайте то, что вызывает у него интерес. В школе преподаватели используют креативные активности: ребенок поет песенки, играет, рисует и одновременно изучает язык.

Обсуждайте то, что интересно детям

Детям постарше важна самореализация. Направьте их энергию в творческое «английское» русло — нужно заразить их интересом к языку, а дальше они прекрасно справятся сами без вмешательства родителей.

Все дети чем-то увлекаются, у них есть свои кумиры. Спросите, каких исполнителей ребенок слушает, выразите интерес к его увлечениям. Например, попросите перевести некоторые песни на русский язык. Ребенок с удовольствием начнет переводить строки из любимых песен. Например, преподаватели языковой школы DiveLang строят свои уроки для старших детей именно на этом: там не обсуждают общие темы, только то, что актуально и интересно детям конкретного возраста.

Или вот еще: почему бы не сделать просмотр фильмов на английском языке семейной традицией. Кстати, фильмы с русской озвучкой выходят гораздо позже оригиналов — и продолжение любимого сериала придется долго ждать. То же касается и книг. Куда приятнее читать в оригинале, ведь даже самый талантливый перевод зачастую не доносит смысла написанной автором шутки.

Если вы любите семейные вечера, можно вместе с детьми играть в настольные игры на английском. Например, Imaginarium, Scrabble, Alias или даже Мафию.

Заниматься лучше в группе

Если вы хотите привести ребенка на языковые курсы, то лучше подберите для него групповое обучение со сверстниками. Так он не только подтянет язык, но и начнет проявлять больший интерес к занятиям, ведь на них можно пообщаться с друзьями и весело провести время.

Не бойтесь игр и гаджетов

Если ребенок любит играть и все свободное время проводит за компьютером, то не спешите его ругать. Многие игры не имеют полного перевода на русский язык, а, если же это онлайн-игра, и то пользы еще больше! Ее можно пройти, только взаимодействуя со своей командой (в ней есть игроки из разных стран), поэтому ребенок будет учить и развивать свой английский, общаясь с другими участниками (которые, возможно, будут даже носителями языка).

Начните тоже учить язык

Учиться веселее вместе! В DiveLang как раз есть и детские, и взрослые группы. Увидев, что родители тоже занялись изучением английского, дети обязательно заинтересуются. Вся семья сможет практиковать разговорную речь и делиться успехами друг с другом. А главное — в группе не так страшно совершать ошибки!