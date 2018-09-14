Ещё
Детскую краевую больницу признали лучшим учреждением здравоохранения РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детскую краевую больницу признали лучшим учреждением здравоохранения РФ 

АиФ — Юг 34 минуты назад
Фото: АиФ – Юг
Чтобы определить победителей конкурса, его организаторы также учитывали общественное мнение — для этого в федеральных округах России провели независимые опросы пациентов.
Следует сказать, что краснодарская ДККБ лауреатом престижного национального конкурса признана второй раз.
Конкурс «Лучшее учреждение здравоохранения РФ-2018» проходит в рамках федерального конкурса «Национальный знак качества».
«Отметим, что ежегодно в ДККБ проходят лечение свыше 20 тысяч детей со всех муниципалитетов региона, высококлассынми специалистами выполняется более 11 тысяч оперативных вмешательств», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Напомним, в состав больницы входит перинатальный центр. Диагностический центр, работающий как поликлиническое отделение ДККБ, способен принимать в день до 1200 детей.
АиФ — Юг: последние новости
В «Новой волне» в Сочи победил Дан Розин Месть родным или безысходность? Эксперты о том, почему дети уходят из дома За знаниями - в поликлинику. Как прошел День здоровья в Краснодаре
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Год носила передачки»: Боня — о романе с женатым9
«К мужчинам мы относимся, как к котикам»2
Звезды, которых не узнать после набора веса6
Рудову в купальнике осудили за волосы на теле
Жизнь и смерть самой маленькой мамы на планете151
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
05:56
Рискованные пари российских звезд
Звёзды
03:58
Мода за гранью добра и зла
Красота Мода
05:14
Как рекламщики заставляют вас покупать все больше
Психология
10:28
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе лета'18
Звёзды
04:50
Звезды, которых не узнать после набора веса
Звёзды Здоровье
03:18
Что говорит цвет глаз о характере
Здоровье Красота
05:17
Забытые звезды 90-х, сумевшие вернуться в строй
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение