Детскую краевую больницу признали лучшим учреждением здравоохранения РФ

Чтобы определить победителей конкурса, его организаторы также учитывали общественное мнение — для этого в федеральных округах России провели независимые опросы пациентов.

Следует сказать, что краснодарская ДККБ лауреатом престижного национального конкурса признана второй раз.

Конкурс «Лучшее учреждение здравоохранения РФ-2018» проходит в рамках федерального конкурса «Национальный знак качества».

«Отметим, что ежегодно в ДККБ проходят лечение свыше 20 тысяч детей со всех муниципалитетов региона, высококлассынми специалистами выполняется более 11 тысяч оперативных вмешательств», — сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напомним, в состав больницы входит перинатальный центр. Диагностический центр, работающий как поликлиническое отделение ДККБ, способен принимать в день до 1200 детей.