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В Красноярском крае маленький ребенок захлебнулся в бочке с водой
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В Красноярском крае маленький ребенок захлебнулся в бочке с водой 

АиФ Красноярск + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В поселке Безымянка в бочке в водой утонул маленький ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.
Следователи установили, что 7 сентября мальчик в возрасте 1 года 9 месцев гулял во дворе под присмотром 13-летней сестры. Мать в это время была дома. Когда она вышла на улицу, то увидела, что ее младший сын упал в бочку, предназначенную для сбора дождевой воды. Родители пытались реанимировать малыша, но у них это не получилась. Прибывшая фельдшер констатировала смерть мальчика.
Добавим, что всего в себе четверо детей, и она характеризуется с положительной стороны.
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