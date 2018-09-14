В Красноярском крае маленький ребенок захлебнулся в бочке с водой

В поселке Безымянка в бочке в водой утонул маленький ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

Следователи установили, что 7 сентября мальчик в возрасте 1 года 9 месцев гулял во дворе под присмотром 13-летней сестры. Мать в это время была дома. Когда она вышла на улицу, то увидела, что ее младший сын упал в бочку, предназначенную для сбора дождевой воды. Родители пытались реанимировать малыша, но у них это не получилась. Прибывшая фельдшер констатировала смерть мальчика.

Добавим, что всего в себе четверо детей, и она характеризуется с положительной стороны.