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В Гурьевском районе собака загрызла пятилетнюю девочку
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В Гурьевском районе собака загрызла пятилетнюю девочку 

Вести Калининград + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки. Её загрызла собака. Трагедия произошла в субботу в посёлке Рощино Гурьевского района.
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