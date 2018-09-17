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В Гурьевском районе собака загрызла пятилетнюю девочку
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В Гурьевском районе собака загрызла пятилетнюю девочку
Вести Калининград
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ещё 2
1 час назад
Женский форум
Фото:
Вести Калининград
Следственный комитет
возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетней девочки. Её загрызла собака. Трагедия произошла в субботу в посёлке Рощино Гурьевского района.
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