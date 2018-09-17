В Ленинградской области в руках у ребенка взорвалась петарда 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Петарда взорвалась в руках у восьмилетнего мальчика во Всеволожском районе Ленинградской области. Как сообщается в понедельник на сайте Главного следственного управления СК по Ленинградской области, проводится проверка.
"По предварительным данным, в деревне Тавры Всеволожского района Ленинградской области в руках мальчика взорвалась петарда. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия", — говорится в сообщении.
В управлении также отметили, что инцидент произошел 16 сентября, после чего восьмилетнего мальчика госпитализировали с переломами и рваными ранами рук и щек. В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что сейчас медики оценивают состояние ребенка как среднее.