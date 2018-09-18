Российские знаменитости, которые скоро родят 

Экс-актриса шоу Comedy Woman Наталья Медведева вот-вот станет мамой второй раз. Недавно стало известно, что трёхлетнему сыну она уже в ближайшее время подарит брата или сестру. Кстати, сама актриса новость никак не комментирует. А какие ещё звезды готовятся стать мамами?
1. Мария Порошина ждёт пятого малыша. У актрисы уже есть 22-летняя дочь от первого брака с актёром Гошей Куценко, и три дочери от второго супруга актёра Ильи Древнова. Летом нынешнего годы Мария, уже будучи беременной, рассталась с Древновым после 17 лет совместной жизни.
2. Елизавета Боярская и Максим Матвеев ждут второго ребёнка. Их сыну пять лет, и первую беременность Елизавета не афишировала. Та же ситуация повторяется и со второй беременностью.
3. Эвелина Блёданс совершила неожиданный поступок: в эфире телешоу она прошла процедуру ЭКО. Попытка оказалась успешной, так что Эвелина станет мамой в третий раз. У неё уже есть 24-летний сын от первого брака и 6-летний сын от второго.
4. Регина Тодоренко уже находится на серьёзном сроке беременности, но до последнего времени не давала комментариев по поводу положения. Сейчас она всё-таки подтвердила, что будет мамой. Отцом ребёнка является российский исполнитель Влад Топалов, для обоих малыш будет первенцем.