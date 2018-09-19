Стало плохо младенцу: в Самаре экстренно сел самолет Анапа — Екатеринбург

Из-за маленького пассажира пришлось посадить самолет

В среду, 19 сентября, аэропорту Курумоч пришлось вне плана принять самолет с юга. Причиной стало плохо самочувствие пассажира. Об этом 63.ru сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

— Самолет Анапа — Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Самаре в 11:15. Причиной стало ухудшение самочувствия 7-месячного ребенка. Малыша с родителями сняли с самолёта. Бригада скорой помощи доставила их в детскую больницу, — рассказали в прокуратуре

Всего на борту самолета находились 186 пассажиров. В 12:16 они вылетели из Курумоча в Екатеринбург.