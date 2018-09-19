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Стало плохо младенцу: в Самаре экстренно сел самолет Анапа — Екатеринбург
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Стало плохо младенцу: в Самаре экстренно сел самолет Анапа — Екатеринбург 

63.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: 63.ru
Из-за маленького пассажира пришлось посадить самолет
В среду, 19 сентября, аэропорту Курумоч пришлось вне плана принять самолет с юга. Причиной стало плохо самочувствие пассажира. Об этом 63.ru сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
— Самолет Анапа — Екатеринбург совершил вынужденную посадку в Самаре в 11:15. Причиной стало ухудшение самочувствия 7-месячного ребенка. Малыша с родителями сняли с самолёта. Бригада скорой помощи доставила их в детскую больницу, — рассказали в прокуратуре.
Всего на борту самолета находились 186 пассажиров. В 12:16 они вылетели из Курумоча в Екатеринбург.
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