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Дети, которые подали в суд на родителей и выиграли
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Дети, которые подали в суд на родителей и выиграли 

Рамблер 3 часа назад
Конфликты между родителями и детьми неизбежны, но обычно любой вопрос можно решить, не выходя за пределы семьи. В этих случаях ссоры между старшим и младшим поколениями переросли в серьёзные противостояния, которые привели семьи в суды. Мало того, все эти прелестные крошки, которые и подавали иски, умудрились выиграть дела.
1. Доминик Мосеану, гимнастка, выступавшая на Олимпиаде 1986 года за команду США по спортивной гимнастике. Когда Доминик было 17, она убежала из дома, а отцу и матери предъявила обвинение в краже серёг, стоивших 1 миллион. Через суд девушка добилась, чтобы родители разрешили ей финансовую независимость.
2. Американский подросток выяснил, что мать взломала его аккаунт в Facebook и публиковала от его имени оскорбительные комментарии. Суд признал парня правым, женщину обвинили в мелком преступлении.
3. 18-летняя американка подала иск против родителей, заявив, что они публиковали в социальной сети её детские фото, не получив её разрешения. На них девушка представлена совсем маленькой, она сидит на горшке, лежит на кровати и пр. Суд обязал родителей удалить эти фотографии и выплатить дочери денежную компенсацию.
Жительница Америки, которую родители назвали Хламидия, потребовала от них компенсацию в размере 4,8 миллиона долларов за испорченное детство. Узнайте из видео, как отнёсся к этому суд.
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