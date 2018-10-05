Ещё
Детские лайфхаки из СССР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Детские лайфхаки из СССР 

Trendymen 39 минут назад
Дети СССР, да и те, кто уже в 90-е, умели развлекаться. Ни компьютера, ни интернета — да и зачем все это, когда масса всего интересного создавалась своими руками.
Из элементарных, доступных каждому вещей появлялись удивительные штуки. Вспомните только пугач из прищепок: достаточно было перевернуть пружину и деревянная прищепка превращалась в грозное боевое оружие.
Со спичками у детей того времени и вовсе были особые отношения. Из кусочка фольги сооружалась миниракета, а верхом крутости было умение поджигать спичку о ботинок, для чего на подошву аккуратно приклеивался сигаретный фильтр.
Огромной популярностью пользовались те, кто мог делать что-то своими руками. Чаще всего материалом для поделок выступал выплавленный из старых аккумуляторов свинец — сегодня, к сожалению, дети играют совсем в другие игры.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гадкие утята, которые выросли и утерли всем нос15
Наболело: «Ну почему наши мужчины не такие!»296
Звезды, которые похудели до неузнаваемости1
Выходки звезд, которые чуть не стоили им карьеры1
Модели с биомеханическими протезами: фото1
Видео
00:13
5-летняя девочка может поднять 30 килограммов
Дети
10:47
Насколько хорошо развита ваша память
Психология
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
00:22
Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной
Звёзды
01:00
Звезды, которых подозревают в оказании эскорт-услуг
Звёзды
01:55
Располневшая Мелания Трамп прячет фигуру
Звёзды
05:12
Все женщины «высокого блондина в черном ботинке»
Звёзды
05:00
Некрасивые, но харизматичные российские актрисы
Звёзды
10:59
Звезды, которые все потеряли
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение