Детские лайфхаки из СССР

Дети СССР, да и те, кто уже в 90-е, умели развлекаться. Ни компьютера, ни интернета — да и зачем все это, когда масса всего интересного создавалась своими руками.

Из элементарных, доступных каждому вещей появлялись удивительные штуки. Вспомните только пугач из прищепок: достаточно было перевернуть пружину и деревянная прищепка превращалась в грозное боевое оружие.

Со спичками у детей того времени и вовсе были особые отношения. Из кусочка фольги сооружалась миниракета, а верхом крутости было умение поджигать спичку о ботинок, для чего на подошву аккуратно приклеивался сигаретный фильтр.

Огромной популярностью пользовались те, кто мог делать что-то своими руками. Чаще всего материалом для поделок выступал выплавленный из старых аккумуляторов свинец — сегодня, к сожалению, дети играют совсем в другие игры.