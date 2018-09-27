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Что стало с пухлощекой крохой из реалити-шоу
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Что стало с пухлощекой крохой из реалити-шоу 

Рамблер 3 часа назад
Маленькая американка Алана Томпсон стала известной, приняв участие в реалити-шоу «Коронованные детки». Девочку привела на съёмочную площадку мама. Пухлощёкая 6-летняя кроха со строптивым нравом так понравилась телезрителям, что со временем даже обзавелась собственным реалити-шоу. Шоу регулярно подвергалось критике, канал, транслирующий его, обвиняли в эксплуатации ребёнка, но рейтинги всё равно были высокими. Как-то публику до омерзения шокировали нелицеприятные подробности. Оказалось, что мама Джун даёт дочери, получившей прозвище малышка Бубу, перед выступлением подбадривающую смесь, состоящую из газировки и энергетика. Но даже это не заставило зрителей оторваться от шоу. Из-за очередного скандала программу всё-таки закрыли, но через год Алана снова оказалась в центре внимания.
Вместе с матерью девочка пришла на медицинскую программу, где врачи, осмотрев ребёнка, диагностировали ожирение. Девочка действительно злоупотребляла вредной пищей и не любила спорт, так что публика призвала мать заняться ребёнком. Алана попыталась начать музыкальную карьеру, но это у неё плохо получилось, так что пришлось вернуться к очередному реалити-шоу.
Сейчас милашка Бубу готовится принять участие в шоу «Танцы со звёздами», где конкурировать с ней будут другие известные дети, но вот привести себя в порядок ей пока не удалось.
Женский форум
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