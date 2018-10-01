Как после родов женщина превращается в тыкву

Когда мы живём просто женщинами, далёкими от материнства, то всё происходит обыденно и понятно. Диспансеризация, профосмотры, если того требует должность, да пара больничных за год. Но когда женщина готовится стать матерью, внимание к её здоровью усиливается в разы. Мне было 24, когда мой тест показал две полоски. Радость, счастье, первый визит в женскую консультацию. За 15 минут приёма мне выдали 2 тома направлений на анализы и исследования, завели 2 карточки, расспросили про всякие рабочие вредности, спросили даже про флюорографию мужа! Как я до этого жила без всех этих исследований — непонятно, а ещё непонятнее мне было, почему именно сейчас ко мне появилось такое внимание. Родственники и коллеги вдруг стали сильно интересоваться моим самочувствием и предлагать лишний раз передохнуть. Все вкусняшки и полезности странным образом стали поступать ко мне. Это, безусловно, приятно, но мне по-прежнему было интересно, почему?!

После родов я превратилась в тыкву

Каждый триместр беременная женщина сдаёт кучу пробирок крови, ей залезут (простите) во все отверстия, чтобы взять всякие разные мазки, сто раз измерят живот, давление, пульс, сахар, пропишут правильную диету, занятия йогой, массаж и гомеопатические капли в нос. И всё это потому, что она носит большую ценность внутри себя — ребёнка. Мне стало понятно это после родов. Я родила сына, и всё то внимание, что было направлено на меня, тут же в мгновение ока переключилось на него, а я, как по мановению волшебной палочки, превратилась в тыкву. «Мамаша, кормите чаще, ну и что, что швы болят, вы теперь мать, потерпите», «Это не есть, этим не пользоваться — у ребёнка может быть аллергия, ну и что, что у вас анемия и трещины на сосках», — и таких комментариев прямо в роддоме я наслушалась массу! А дальше была детская поликлиника с их патронажами: «Гулять два раза в день, мыть полы, у вас пыльно, диета для кормящей!». И хоть бы кто, хоть полсловом бы поинтересовался обо мне. Я как будто исчезла с радаров здравоохранения, никому больше было неинтересно, какое у меня давление, высыпаюсь ли я и болит ли у меня спина. Я превратилась в машину по обслуживанию ребёнка, для которой техосмотр, к сожалению, не предусмотрен.

Вот знаете, больше всего меня бесит, что в детских поликлиниках есть массажист для детей и никогда не было и, наверное, не будет массажиста для матери. Хотя маме он нужен прежде всего! Тяжёлые коляски, ночные бдения с ребёнком на руках, быт с этим же ребёнком, и вот к концу первого года малыша — боли в спине, как само собой разумеющееся явление.

И ведь правда, про малыша с рождения известно всё: рост, вес, вид вскармливания и наличие кроватки, но про маму малыша в его карточке не сказано ни слова. В каком психологическом состоянии находится женщина после родов, какой у неё вес, нет ли анемии, хорошо ли зажили швы и были ли осложнения, как поживает её спина и удаётся ли ей хоть иногда высыпаться? Конечно, такие данные должны собирать женские консультации, принимающие женщин после родов. Но давайте будем смотреть правде в глаза: тот приём после родов часто даже не сопровождается осмотром и заканчивается брошюркой о контрацепции.

Какое внимание нужно женщине после родов?

Ей нужна уверенность, что она справится со своим материнством. Новоиспечённая мама получает в руки маленький свёрток и коротенькую инструкцию, как с ним обращаться. А дальше всё, выплывай сама: устраивай быт, разбирайся с проблемами, иногда отбивайся от родственников, которые «троих вырастили» и знают, как надо. А если проблемы, то, конечно, «сама виновата» и «раньше надо было думать, мамаша». А ведь после родов вместо директивных требований важно давать женщине чувство уверенности, что она хоть с чем-то справляется: «Вы очень хорошо держите ребёнка на руках, вы очень заботливая и внимательная, у вас получается то-то и то-то». Даже самая неопытная мать пытается любить своего ребёнка и находить к нему подход, и задача окружающих её людей — заметить это. Чтобы похвалить и поддержать человека, не нужно специально обучаться, нужно просто иметь определённый уровень воспитания и человечность. Внимание к её проблемам. Как редко молодой кормящей матери можно услышать вопросы: «Когда ты сегодня ела, родная? Удалось ли тебе сегодня выспаться? Может быть, у тебя что-то болит? Нужна ли тебе помощь?». Чаще мы слышим если не упрёки, то пожелания стараться ещё больше: «Можно бы и на грудничковое плаванье походить. Пора восстанавливать фигуру после родов, а то муж уйдёт. А ранним развитием уже занимаешься?». И всё это опять про ребёнка или про других людей, а матери после родов нужна забота о ней самой, помощь в организации быта, чтобы научиться сохранять силы, а не делать миллион дел.

И не надо говорить, что нужно просто следить за своим здоровьем и тогда всё будет окей. Я знаю женщину — мастера спорта, закалённую умницу-красавицу, которая после родов осталась с огромным диастазом и вставной челюстью.

Внимание к здоровью матери. Вот знаете, больше всего меня бесит, что в детских поликлиниках есть массажист для детей и никогда не было и, наверное, не будет массажиста для матери. Хотя маме он нужен прежде всего! Тяжёлые коляски, ночные бдения с ребёнком на руках, быт с этим же ребёнком, и вот к концу первого года малыша — боли в спине, как само собой разумеющееся явление. Кроме того, матерям нужна возможность сходить к своему врачу и чтобы ребёнок на её руках не становился проблемой. Нужно, чтобы медики не отмахивались от её проблем в духе: «Ну вы же рожали, что вы хотите теперь. Вы кормите и никакие лекарства вам нельзя» (читай «мучайся от боли»). Проблемы опущения органов малого таза после родов, послеродовые депрессии, проблемы опорно-двигательного аппарата, да даже посыпавшиеся после беременности зубы — это проблемы, которые требуют внимания, а не отмашек! Да, обеспечение здоровья для матерей требует особых условий и особого отношения, то, что бездетный человек может сделать легко (пить антидепрессанты, избегать поднятия тяжестей, диета), матери может быть не под силу. Например, когда я пришла с болями в спине к неврологу, тот посоветовал мне не поднимать ничего тяжелее 2 килограммов, а в коридоре меня ждал муж с 10-килограммовым сыном. И вот как?! И не надо говорить, что нужно просто следить за своим здоровьем и тогда всё будет окей. Я знаю женщину — мастера спорта, закалённую умницу-красавицу, которая после родов осталась с огромным диастазом и вставной челюстью.

Дорожить детьми — значит сначала дорожить матерями

Мать, особенно в первый год жизни ребёнка, является для него ресурсом, питанием и целым миром. И если этот мир полон слёз, физической боли, страхов и обиды, ну что тогда достанется пестуемому всеми ребёнку?! Как бы мы ни пытались обеспечить ему режим, достаток и счастье, если у малыша подавленная, уставшая и замученная мать, то у него в жизни будет именно это. Мать и ребёнок после родов — всё ещё одно целое, до года они плотно и неразрывно связаны, и если мы невнимательны к матерям, то и дети остаются жестоко обделёнными. И как жаль, что мать, носящая под сердцем ребёнка 9 месяцев, в муках приводящая его в этот мир, исчезает после родов для всех, как неважный объект. Это обидно и несправедливо, но на то мы и цивилизованное общество, чтобы пытаться изменить такой порядок вещей…