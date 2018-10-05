5-летняя девочка может поднять 30 килограммов

Присайс Бруклин начала заниматься спортом в десять месяцев.

Девочка уже достигла невероятных спортивных успехов, несмотря на свой возраст. Присайс все детство проводила в спортзале, потому что ее отец Джеймс профессионально занимается кроссфитом. Малышка часами наблюдала за тренировками, а однажды попросилась потренироваться вместе. Ее первое занятие состоялось, когда Присайс было всего десять месяцев. Отец утверждает, что девочка сама взяла в руки легкие гантели и стала сгибать так, как будто выполняет упражнения.

"Я никогда не оказывал на Присайс давления в спортзале. И прерву эти занятия, как только пойму, что ей они больше не приносят удовольствия", — с заботой говорит отец девочки.

Обычная тренировка девочки включает в себя отжимания, подтягивания, прыжки, приседания и упражнения на пресс. На данный момент Присайс может поднять штангу весом в 30 килограммов, что в два раза больше, чем весит она сама.