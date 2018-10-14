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Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем
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Борис Корчевников опубликовал фото с младенцем 

Аргументы Недели + ещё 1 2 часа назад
Телеведущий Борис Корчевников порадовал своих поклонников, опубликовав фотографию с младенцем на руках. Нет-нет. 36-летний Корчевников не женился, и никаких внебрачных детей у него не появилось.
Корчевников стал крестным отцом маленького Сережи. Стать крестным отцом ему доверили супруги, родители Сергея Марина и Михаил. Ведущий программы «Судьба человека» Корчевников опубликовал фотографию с малышом на руках и написал: «Крестили Сережу. Чудо это, конечно. И слов не найти. Миша, поздравляю вас с Мариной!». «Борис, у Вас точно нет пока детей?)) так мастерски и ловко держите ребеночка!)» — засомневались подписчики Корчевникова.
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